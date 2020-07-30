Курсы валют на выходные дни. Доллар продают уже по 422 тенге

За сутки доллар подорожал на 1,5 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 418 тенге (+1,51), передает zakon.kz.

Напомним, на утренних торгах курс доллара составил 417,42 тенге. За неделю курс доллара вырос на 5,5 тенге,за месяц – почти на 14 тенге.

В обменниках доллары покупают/продают по 419,5-422 тенге, евро – 492-495 тенге, рос. рубль - 5,71-5,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 30 июля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились до 43,48 долларов за баррель (вчера 43,75).

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