О продлении карантина в Казахстане. Онлайн
Ранее стало известно, что госкомиссия рассмотрела поручение Президента о продлении карантина.
Фото : primeminister.kz30 июля 2020, 17:20
Министр здравоохранения Алексей Цой и вице-премьер Ералы Тугжанов озвучивают итоги заседания Госкомиссии по недопущению распространения коронавируса, передает zakon.kz.
На площадке СЦК проходит брифинг на тему: "Итоги очередного заседания Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции".
Ранее стало известно, что госкомиссия рассмотрела поручение Президента о продлении карантина.
29 июля Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели.
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