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О продлении карантина в Казахстане. Онлайн

Ранее стало известно, что госкомиссия рассмотрела поручение Президента о продлении карантина.

Фото : primeminister.kz30 июля 2020, 17:20

Министр здравоохранения Алексей Цой и вице-премьер Ералы Тугжанов озвучивают итоги заседания Госкомиссии по недопущению распространения коронавируса, передает zakon.kz.

На площадке СЦК проходит брифинг на тему: "Итоги очередного заседания Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции".

Ранее стало известно, что госкомиссия рассмотрела поручение Президента о продлении карантина.

29 июля Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели.


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