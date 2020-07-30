Что начнут открывать первым этапом после двух недель карантина

Предстоящие две недели - это возможность субъектам предпринимательства провести усиленную подготовительную работу.

Вице-премьер РК Ералы Тугжанов рассказал о решении госкомиссии по недопущению распространения коронавируса, передает zakon.kz.

Он отметил, что с 5 июля были введены строгие ограничительные меры.

Принятые ограничительные меры значительно стабилизировали эпидемиологическую ситуацию, а также снизили нагрузку на систему здравоохранения. Ежесуточный прирост заболеваемости снизился с 4 до 1,7%. Возросло число выздоровевших до 66%. Снизилась занятость коек с 90 до 40%. В 7 регионах уже закрыты 15 дополнительных провизорных стационаров. Количество вызовов снизилось на 40%. В том числе по вопросам коронавируса на 50, по пневмонии на 35%, - сказал спикер.

Сейчас, по его словам, основная задача - закрепить положительный эффект от принятых мер. В этой связи по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева Госкомиссия по председательством премьер-министра приняла решение о продлении карантинных мер на две недели.

Тугжанов сообщил, что сейчас сформирован перечень субъектов предпринимательства, которые будут открывтаься первым этапом по истечении двух недель.

Это ТРЦ, ТД, торговые сети, крытые продовольственные и непродовольственные рынки, салоны красоты, детские кабинеты коррекции, образовательные центры, кружки, детские сады в режиме дошкольных групп

Предстоящие две недели - это возможность субъектам предпринимательства провести усиленную подготовительную работу, - сказал вице-премьер.

По каждому объекту будут приняты конкретные меры санитарного режима.

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