Цой подписал приказ о ношении масок на улице

Инфраструктурные и человеческие ресурсы министерства не безграничны.

Для закрепления положительной динамики и в целях снижения заражений издан приказ по обязательному ношению масок, заявил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Инфраструктурные и человеческие ресурсы министерства не безграничны. Мировой опыт показывает, что от принимаемых мер зависит только 30 %, а остальное зависит от поведения общества, а именно соблюдение масочного режима. В этой связи был предпринят ряд мер для соблюдение населением карантинных требований. Минздравом совместно с уполномоченными органами разработан порядок привлечения лиц к адмответственности за нарушение карантинных мероприятий. Для закрепления положительной динамики, а также данные, свидетельствующие о том, что ношение маски снижает риск заболевания на 30 % с 30 июля издан приказ, согласно которому граждане обязаны постоянно носить маски в помещении и на улице, — заявил Цой.

По его словам, изучен международный опыт, который показывает, что не только в Казахстане , но и зарубежных странах ношение маски введено в обязательном порядке.

В пример он привел, что ношение масок предусмотрено в 43 штатах США, в Польше, аналогичные требования вступили с 23 июля в Австралии.

В Словакии и Вьетнаме, где уровень передачи остался низким, ношение масок стало обязательным. Проводятся различные исследования, результаты которых свидетельствуют об эффективности ношение масок. Ученые пришли к выводу, что ношение масок с соблюдением физического дистанциирования и карантина обеспечивает управление пандемии, — отметил министр здравоохранения.

Отметим, что своим приказом министр здравоохранения внес изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции".

В частности, в документе говорится, что для недопущения распространения COVID-19 в местностях или объектах, где проводятся санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия, осуществляется:

- определение групп лиц, с повышенным риском заражения COVID-19;

- использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, в том числе ношение медицинских масок на открытом воздухе (на улице, вне дома);

- использование средств для бесконтактной термометрии;

- социальное дистанцирование людей;

- проветривание и дезинфекция помещений;

- функционирование стационаров;

- особый режим работы в соответствии с настоящими Санитарными правилами и требованиями, устанавливаемыми главными государственными санитарными врачами;

- выделение в организациях здравоохранения помещений для изоляции на случай выявления пациента с клиническими признаками, не исключающими COVID-19;

- распределение в организациях здравоохранения ежедневного потока пациентов (по другим нозологическим заболеваниям) с исключением пересечения их с пациентами с подозрением на заболевание COVID-19.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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