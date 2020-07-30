Цоя попросили показать как выглядит маска для новорожденного

В свою очередь заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заверил, что на сегодняшний день медицинские маски продаются во всех аптеках и дефицита по ним нет.

Фото : newsorel.ru

Министра здравоохранения Алексея Цоя попросили принести на следующий брифинг и показать как выглядит маска для новорожденного, передает корреспондент zakon.kz. Для новорожденного в каждой аптеке. В аптеках. У нас как раз все производители реализовывают. Сегодня все акиматы подписали меморандум по розничной сети, которые в шаговой доступности будут обеспечивать нас лекарственными препаратами, в том числе масками, — сказал заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. Он добавил, что на сегодня СК-Фармация занимается этим вопросом. После такого ответа журналист, обращаясь к министру здравоохранения Алексею Цою, попросила на следующий брифинг 1 августа принести и продемонстрировать маску для новорожденных. Хотел бы пояснять, чтобы в проблему не переводили. Обычная маска взрослого, которая сейчас у нас на лице, дети носят. Просто можно взять резинку, перевязать ее пополам и она адаптируется. Здесь никаких проблем нет и все дети носят. Если новорожденный, то можно из нескольких слоев марли сделать. Можно тысячи отговорок искать, но это ваш ребенок, он такой же человечек, как каждый из нас, — объяснил Алексей Цой. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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