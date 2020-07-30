В Костанае мальчик упал в открытый люк и потерял сознание

Родители пострадавшего уже написали заявление.

В Костанае 10-летний мальчик упал в открытый люк с водой, передает zakon.kz.

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", при падении ребенок ударился о железные балки и на некоторое время потерял сознание. Врачи в экстренном порядке его прооперировали. Родители пострадавшего школьника требуют наказать виновных и уже написали заявление в полицию.

Ребенок 10 лет, а мог бы быть другой. Я хочу, чтобы все лица, которые безответственно, халатно отнеслись к своей работе, чтобы для них это было уроком. Чтобы их, не знаю, уволили, наказали. Потому что обязательно должен кто-то упасть, чтобы кто-то должен подвигаться, - рассказала мать мальчика Айгуль Картбаева.

Люк принадлежит "Казахтелекому". Он просто был накрыт дорожным знаком, наступив на который мальчик упал вниз. После несчастного случая 2-метровый колодец законсервировали.

28 числа подрядной организацией был поврежден данный колодец. Данной же организацией он был временно закрыт крышкой, которую все видели. И он должен был обязан наутро закрыть данный колодец, что он не сделал, и это привело к таким печальным событиям, - заявил директор технического узла местных сетей костанайского филиала "Казахтелеком" Михаил Полетаев.

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