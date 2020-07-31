1702 человека выздоровели от КВИ в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 59 517 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.31 июля 2020, 08:17
В Казахстане 1702 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 170,
в городе Шымкент - 47,
в Акмолинской области - 83,
в Атырауской области - 315,
в Восточно-Казахстанской области - 272,
в Жамбылской области - 342,
в Западно-Казахстанской области - 189,
в Карагандинской области - 78,
в Костанайской области - 80,
в Кызылординской области - 11,
в Мангистауской области - 11,
в Павлодарской области -2,
в Северо-Казахстанской области - 46,
в Туркестанской области - 56.
Всего в стране выздоровели – 59 517 человек от COVID-19.
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