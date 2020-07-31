1702 человека выздоровели от КВИ в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 59 517 человек от COVID-19.

В Казахстане 1702 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 170,

в городе Шымкент - 47,

в Акмолинской области - 83,

в Атырауской области - 315,

в Восточно-Казахстанской области - 272,

в Жамбылской области - 342,

в Западно-Казахстанской области - 189,

в Карагандинской области - 78,

в Костанайской области - 80,

в Кызылординской области - 11,

в Мангистауской области - 11,

в Павлодарской области -2,

в Северо-Казахстанской области - 46,

в Туркестанской области - 56.

Всего в стране выздоровели – 59 517 человек от COVID-19.

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