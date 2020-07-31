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Ядовитые куклы и машинки продавались в Казахстане

Прокуроры изъяли опасных игрушек на 2 миллиона.

Фото : userapi31 июля 2020, 09:15

В Казахстане изъяли и уничтожили свыше 3 тысяч опасных для здоровья игрушек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

Их признали опасными не только для здоровья ребенка, но даже для взрослых. При производстве применялись вредные вещества, сообщили в Генпрокуратуре.

Стоимость изъятой продукции составила 2 миллиона тенге. Экспертиза показала, что в игрушках в больших объемах содержались ацетон, формальдегид и фенол.

Куклы и машинки уничтожили, а Министерство торговли и интеграции сейчас выясняет, как опасный товар мог попасть на прилавки казахстанских магазинов. В том числе проверяют и организации, которые выдавали сертификаты качества.


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