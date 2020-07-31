Сотни казахстанцев вновь пострадали от финансовой пирамиды

Многие люди продали машины и квартиры.

Пострадавшие от очередной финансовой пирамиды казахстанцы подают заявления в полицию, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Сотни казахстанцев утверждают, что они стали жертвами финансовой пирамиды. Каждый из них вложил от тысячи до нескольких миллионов тенге.

Вначале проценты исправно выплачивали, но потом неожиданно организаторы и посредники перестали выходить на связь.

Финансовые агенты очередной пирамиды стараются вовлечь как можно больше новых клиентов. Подход для каждого свой.

Зауреш Чулакова уже имеет печальный опыт участия в другой финансовой пирамиде. И все же она поддалась на уговоры своей знакомой.

В мае вложила в Incomecash 100 долларов США, через несколько дней получила сумму вдвое больше. Получилось "заработать" и во второй раз.

А вот когда перевела на счет 500 долларов, компания перестала выходить на связь.

Там есть такие заманушки еще, еженедельные розыгрыши, еженедельно есть там тебе какие-то бонусы падают, и ежедневные есть. Я начала заходить, не заходится, и я поняла, что компания закрылась. Я потеряла 200 тысяч. Я думаю, мы вернем эти деньги. Я онлайн заявление напишу, - рассказала Зауреш Чулакова.

Более 1,5 млн тенге вложил Марат Хаметов. Житель Кокшетау остался без работы, для вклада взял кредит у родственников.

В конце они всегда говорили: подписывайся под мою "ножку", то есть по финансовой схеме - пирамида. Многие люди рассказывали то, что машины продавали, квартиры продавали, чтобы просто навариться и заново вернуть себе свой дом, многие матери-одиночки, которые копили себе на операцию своих детей-инвалидов, - поделился Марат Хаметов.

Участники пирамиды нашли друг друга в Сети. География обширная - практически все СНГ.

Теперь они все - пострадавшие, подают заявления в полицию.

Изначально данная компания вела свою деятельность из России, но нашла единомышленников и среди граждан Казахстана, которые, в свою очередь, привлекали граждан на инвестиции, и на данный момент около 500 человек, это только подтвержденные, но есть и неподтвержденные, - говорит юрист Ербол Султанов.

23 июня 2020 года в управление полиции Каратауского района обратилась местная жительница с заявлением о том, что 15 июня с целью получения прибыли она вложила свои денежные средства в размере около 30 тыс тенге в депозитную компанию "Incomecash".

В тот же день данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Серик Ергешов.

Других подробностей в полиции не сообщили, сослались на тайну следствия. Но, похоже, таких дел будет немало.

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