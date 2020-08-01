Пьяный мужчина украл женскую одежду из магазина в Нур-Султане

Сумма ущерба составила более 100 тысяч тенге.

Полицейские Нур-Султана задержали подозреваемого в краже женских вещей с одного из магазинов, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, подозреваемый выпил и вышел прогуляться. Увидев неподалеку магазин по улице Желтоксан он решил совершить кражу. Отжав пластиковое окно, он залез в магазин похитил женские блузки, футболки и сумки. Сумма ущерба составила более 100 тысяч тенге.

Полицейскими по “горячим следам” задержан 25-летний житель города, ранее судимый. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК РК. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!