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Пьяный мужчина украл женскую одежду из магазина в Нур-Султане

Сумма ущерба составила более 100 тысяч тенге.

Фото : Pixabay1 августа 2020, 10:07

Полицейские Нур-Султана задержали подозреваемого в краже женских вещей с одного из магазинов, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, подозреваемый выпил и вышел прогуляться. Увидев неподалеку магазин по улице Желтоксан он решил совершить кражу. Отжав пластиковое окно, он залез в магазин похитил женские блузки, футболки и сумки. Сумма ущерба составила более 100 тысяч тенге.

Полицейскими по “горячим следам” задержан 25-летний житель города, ранее судимый. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК РК. Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.


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