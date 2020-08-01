Мужчина постирал 8 млн тенге, чтобы убить коронавирус

Ему вернули чуть больше 17 тысяч тенге.

Житель Южной Кореи из-за боязни коронавируса решил постирать 23 млн вон (8 млн тенге) в стиральной машине, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Мужчина затем связался с Центральным банком Кореи, чтобы обменять поврежденные купюры. Неизвестно, сколько именно купюр было повреждено, но Центробанк вернул 42 доллара (чуть больше 17 тысяч тенге). Отмечается, что потерянная сумма была значительной.

В соответствии с политикой Центрального банка Кореи, новые наличные деньги будут возвращены при минимальном ущербе. При сильных повреждениях купюр возвращается половина стоимости, иногда ни о каком восполнении не идет речи.

Ранее в этом году еще один житель страны повредил наличность в микроволновке во время попытки избавиться от вирусов. Тогда Центробанк обменял деньги на сумму 4370 долларов (1,8 млн тенге)

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