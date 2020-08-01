В Казахстане провели первую вакцинацию от коронавируса

Ее провели в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете.

В Казахстане впервые ввели человеку вакцину от коронавируса, передает zakon.kz.

Согласно информации "Хабар 24", вакцинацию провели в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете.

Первым казахстанцем, получившим прививку, стал директор центра Кайсар Табынов. Ему был введен препарат COVAX-19. Вакцина разработана в Австралии и в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний.

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