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Десять человек погибли после употребления санитайзеров в Индии

Образцы дезинфицирующего средства были отправлены на химический анализ.

Фото : Pixabay1 августа 2020, 12:20

По меньшей мере десять человек погибли после употребления спиртосодержащего дезинфицирующего средства в деревне индийского штата Андхра-Прадеш, передает zakon.kz со ссылкой на BBC.

После всплеска заболеваемости, деревня Куричеду была закрыта. Работу прекратили магазины, продающие алкоголь.

По словам начальника окружной полиции Сиддхарта Каушала, погибшие страдали алкогольной зависимостью. Они смешивали санитайзеры с водой и безалкогольными напитками и употребляли смесь за десять дней до смерти.

Образцы дезинфицирующего средства были отправлены на химический анализ.

Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в штате Андхра-Прадеш на юге Индии за последний месяц возросли в девять раз.

Сообщается, что в стране вновь открылись большинство предприятий, чтобы предотвратить серьезный экономический крах. Ранее на этой неделе было объявлено о снятии ограничений на передвижение людей и товара.

Тем временем в Индии за последние 24 часа было зарегистрировано более 55 000 новых случаев заражения. Число погибших возросло на 779 человек и составило в общей сложности более 35 700 человек.


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