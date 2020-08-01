Аким Атырауской области посетил склад стабилизационного фонда лекарств

Из общего объема лекарств закупленных на 73,3 млн. тенге, лекарства на 105 тысяч тенге 235 штук лекарств были распределены по аптекам в городе и районах.

Сегодня, глава региона Махамбет Досмухамбетов посетил с проверкой склад стабилизационного фонда лекарств и медицинских изделий, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Фонд лекарственных средств и медицинских изделий был создан акиматом Атырауской области. На эти цели СПК «Атырау» подписал меморандум с крупным дистрибьютором в Атырауской области и выделил 500 миллионов тенге на покупку 4 миллионов 800 тысяч упаковок лекарств и медицинских изделий к концу года. Дополнительно на эту сумму будет создан неснижаемый остаток в виде 900 тысяч штук медицинских изделий и лекарственный средств.

Из общего объема лекарств закупленных на 73,3 млн. тенге, лекарства на 105 тысяч тенге 235 штук лекарств были распределены по аптекам в городе и районах. Как подчеркнул аким области доставка лекарственных средств и других медицинских препаратов будет осуществляться на постоянной основе.

Сохранение здоровья горожан - первоочередная задача.Наша задача обеспечение необходимыми медикаментами, создание большого запаса медикаментов, - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Отметим, что за последние три недели в аптеки Атырауской области было доставлено 100 тонн медикаментов. Скоро прибудут еще 40 тонн необходимых лекарств.

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