Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Аким Атырауской области посетил склад стабилизационного фонда лекарств

Из общего объема лекарств закупленных на 73,3 млн. тенге, лекарства на 105 тысяч тенге 235 штук лекарств были распределены по аптекам в городе и районах.

Фото : -1 августа 2020, 14:34

Сегодня, глава региона Махамбет Досмухамбетов посетил с проверкой склад стабилизационного фонда лекарств и медицинских изделий, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Фонд лекарственных средств и медицинских изделий был создан акиматом Атырауской области. На эти цели СПК «Атырау» подписал меморандум с крупным дистрибьютором в Атырауской области и выделил 500 миллионов тенге на покупку 4 миллионов 800 тысяч упаковок лекарств и медицинских изделий к концу года. Дополнительно на эту сумму будет создан неснижаемый остаток в виде 900 тысяч штук медицинских изделий и лекарственный средств.

Из общего объема лекарств закупленных на 73,3 млн. тенге, лекарства на 105 тысяч тенге 235 штук лекарств были распределены по аптекам в городе и районах. Как подчеркнул аким области доставка лекарственных средств и других медицинских препаратов будет осуществляться на постоянной основе.

Сохранение здоровья горожан - первоочередная задача.Наша задача обеспечение необходимыми медикаментами, создание большого запаса медикаментов, - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Отметим, что за последние три недели в аптеки Атырауской области было доставлено 100 тонн медикаментов. Скоро прибудут еще 40 тонн необходимых лекарств.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты