Израильский медцентр передал Казахстану партию гуманитарного груза для борьбы с вирусом

Груз на 2 млн тенге включает средства индивидуальной защиты и оригинальные антикоагулянты прямого действия.

Помощь оказана в рамках международных усилий и солидарности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Глава Израильского медицинско–исследовательского Центра "Сомет" Адель Сигаль передала Посольству Республики Казахстан в Израиле партию гуманитарного груза.

Груз на общую сумму порядка 2 млн тенге включает средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией и партию оригинальных антикоагулянтов прямого действия.

Как подчеркнула А. Сигал, Центр "Сомет" на протяжении более 10 лет плодотворно сотрудничает с казахстанскими Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки (программа "Болашак") в сфере повышения квалификации казахстанского медицинского персонала в передовых медицинских учреждениях государства Израиль.

- Мы не могли остаться в стороне от сложной ситуации, с которой столкнулись наши казахстанские коллеги и друзья. Оказание гуманитарной помощи Казахстану - это проявление солидарности с казахстанским народом и оказание поддержки медицинским работникам, которые оказались на переднем крае борьбы с пандемией – отметила Адель Сигаль.

Ранее в мае и июне этого года данный израильский Центр оказал содействие казахстанской стороне в организации проведения серии вебинаров и онлайн-консультаций с участием ведущих израильских вирусологов и эпидемиологов.

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