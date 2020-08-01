Еще на две недели продлили строгий карантин в Нур-Султане

Постановление вступает в силу с 3 августа 2020 года.

Постановление о продлении введенных строгих ограничительных карантинных мер в столице подписала Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Жанна Пралиева, сообщает zakon.kz.

Эта необходимость вызвана продолжающейся регистрацией заболеваемости коронавирусной инфекцией среди жителей города, - говорится в документе.

Жителям города Нур-Султан продолжить строгое соблюдение следующих требований:

2.1. запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, форумов, конференций, семинаров, собраний и др.;

2.2. проведение спортивных тренировок только в индивидуальном порядке и только на открытом воздухе;

2.3. запретить организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу, за исключением индивидуальных, не более 3 человек или членов одной семьи и купание на несанкционированных пляжах;

2.4. ограничить передвижение по городу и другим общественным местам лицам старше 65 лет;

2.5. при выходе из мест проживания соблюдать обязательное требование по ношению масок, соблюдение социальной дистанции не менее 2-х метров между людьми при совместных прогулках до 3-х человек;



передвижение с места работы и обратно, прогулки во дворах и при посещении парков, площадей, скверов, набережных разрешить индивидуально, а в группах не более 3 человек;

при посещении общественных мест, в том числе объектов с возможным массовым скоплением людей, строго соблюдать требования по ношению масок и использованию антисептиков после посещения общественных мест.

Акимату города Нур-Султан, Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, Управлению общественного здравоохранения, Управлению образования, Управлению по делам религии, ТОО "CityTransportationSystems",государственным органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства обеспечить:

3.1. перевод на дистанционную форму работы не менее, чем 80% работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих, с возможностью максимального сокращения рабочего времени;

3.2. проведение дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, такси, продовольственных магазинах, объектах сферы услуг и местах возможного массового скопления людей;

3.3. работу городского общественного транспорта, с установкой в доступных местах для пассажиров санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажиров и водителей, с установлением графика работы с 6.00 до 21.00 часов, без возобновления работы пригородного общественного транспорта;

3.4. организацию работы ЦОНов строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 9.00 часов до 17.00 часов, специализированный ЦОН с 9.00 часов до 17.00 часов, работы Call центров с 9.00 ч. до 17.00 ч., с запретом на работу в выходные дни, за исключением работы специализированного ЦОНа с установлением графика работы в субботу с 9.00 часов до 16:00;

3.5. организацию работы только оптовых продовольственных и непродовольственных рынков (на открытом воздухе) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни до 13.00 часов;

3.6. организацию работы продовольственных и непродовольственных рынков (на открытом воздухе) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 15.00 часов;

3.7. организацию работы сельскохозяйственных ярмарок и продовольственных ярмарок "выходного дня" (на открытом воздухе) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы только в выходные дни с 9.00 до 17.00 часов;

3.8. организацию работы магазинов (гипермаркеты, супермаркеты, минимаркеты) по продаже бытовой, электронной техники и компьютерной техники (в том числе сотовые телефоны, планшеты и др.), строительных материалов, с организацией работы с принятием только онлайн заказов и доставки товара курьерами, с запретом на самовывоз, с усиленным соблюдением карантинных мер (маски, перчатки, антисептик) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы с 8.00 часов до 20.00 часов;

3.9. организацию работы продовольственных магазинов, реализующих продукты питания (минимаркет, супермаркет, гипермаркет) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы с 9.00 до 21.00 часов;

3.10. организацию работы магазинов, реализующих продукты питания (торговый объект, представленный одним субъектом внутренней торговли, не входящий в торговые сети), расположенных в жилых домах и в частном секторе, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 22.00 часов;

3.11. организацию работы магазинов общей площадью не более 500 м2 по реализации непродовольственных товаров, расположенных в жилых домах с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 17.00 часов;

3.12. организацию работы бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), обменных пунктов, ломбардов, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 9.00 до 17.00 часов, с запретом работы в выходные дни;

3.13. организацию работы субъектов предпринимательства по оказанию услуг автомоек, ремонта авто- и бытовой техники, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни 9.00 до

20.00 часов;

3.14. организацию работы санкционированных видов уличной торговли продуктами питания (в том числе объектов реализующих продукты быстрого питания, овощные палатки, пончики, мороженное, кофе на вынос и др.), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 21.00 часов;

3.15. работу объектов общественного питания (кафе, рестораны) только на открытом воздухе с числом посадочных мест до 30, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов, при этом запрещено проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с графиком работы в будние и выходные дни с 10.00 часов до 22.00 часов;

3.16. организацию работы строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, строительных работ только на открытом воздухе, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

3.17. организацию работы частных медицинских центров, стоматологий, строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы с 9.00 до 17.00 часов, с организацией дежурных кабинетов (круглосуточно) для оказания экстренной помощи;

3.18. организацию работы объектов по оказанию ритуальных услуг, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 21.00 часов;

3.19. организацию работы объектов по реализации цветов, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9.00 до 21.00 часов;

3.20. организацию работы АО "Казпочта" с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 9.00 до 17.00 часов, для услуг, которые не оказываются онлайн, с запретом работы в выходные дни;

3.21.разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка";

3.22. приостановление пассажирского автобусного автосообщения между регионами;

3.23. запрет на работу торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров, крытых рынков (за исключением аптек и минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов, реализующих продукты питания расположенных в них, с усиленным соблюдением всех необходимых санитарных мероприятий с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 21.00 часов, а также стационарных объектов питания с летними террасами и отдельным входом с усиленным соблюдением всех необходимых санитарных мероприятий с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 22.00 часов);

3.24. запрет на организацию, проведение и участие в учебно-тренировочных занятиях, сборах, соревнованиях во всех спортивных организациях города;

3.25. запрет на работу образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых;

3.26. запрет на работу объектов общественного питания, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, спорт-бары, бары, столовые, кофейни, кулинарии) независимо от места расположения с переходом работы на вынос или доставку, с запретом на самовывоз, с установлением графика работы с 10.00 до 22.00 часов;

3.27. запрет на работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков;

3.28. запрет на организацию торговли всех видов товаров на прилегающей территории объекта, чья деятельность запрещена или переведена на онлайн режим с доставкой;

3.29. запрет на работу СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, океанариума, аквапарков, пляжей, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра;

3.30. запрет на работу всех видов аттракционов, в том числе на открытом воздухе, детских игровых площадок, расположенных во дворах жилых домов и в местах общего пользования;

3.31. запрет на сдачу в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, падальный автомобиль, самокаты, гироскутеры всех видов) в парках, набережных, скверах города;

3.32. запрет на работу увеселительных заведений (бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы и др.);

3.33. запрет на работу всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.);

3.34. запрет на работу всех спортивных объектов города;

3.35. запрет на посещение всех объектов религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) прихожанам и посетителям;

3.36. запрет на работу букмекерских контор, независимо от места расположения.

Руководителям государственных органов, организаций, предприятий и субъектов предпринимательства обеспечить централизованную развозку сотрудников с места проживания до работы и обратно, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

5. Департаменту полиции города Нур-Султан обеспечить контроль за соблюдением требований настоящего Постановления.

6. Управлению внутренней политики города Нур-Султан:

6.1. обеспечить проведение информационного сопровождения в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о принимаемых мерах, раскрыть важность решения, направленного на обеспечение безопасности человека и гражданина, общества и государства;

6.2. довести настоящее Постановление до сведения всех заинтересованных государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства и населения города.

7. Районным Управлениям Департамента КККБТУ города Нур-Султан во взаимодействии с Департаментом полиции города Нур-Султан и районными акиматами города Нур-Султан обеспечить усиленный контроль за исполнением настоящего Постановления.

Постановление вступает в силу с 3 августа 2020 года.

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