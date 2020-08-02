В Байконуре педофил надругался над 7-летней девочкой

Насильник задержан. Глава администрации города просит жителей сохранять спокойствие, не пытаться каким-либо образом воздействовать на правоохранительные структуры.

Трагедия произошла 28 июля. 7-летняя девочка, помогая маме по-хозяйству вышла из квартиры одной из многоэтажек района Глушко 7, но обратно не вернулась, сообщает zakon.kz.

Информация о произошедшем опубликована на странице Немолчиkz в Facebook.

Преступника нашли по горячим следам, но не смогли арестовать сразу, так как по имеющейся информации, он взял в заложники собственную мать, приставив к ее горлу кухонный нож. После трех часов переговоров гражданина получилось усмирить и задержать благодаря работе сотрудников полиции УМВД РФ.

Пострадавшую девочку доставили в больницу и оказали необходимую помощь.

В Немолчиkz обратились к министру здавоохранения Алексею Цою, с просьбой помочь этой семье, взяв ситуацию на контроль. Возможно нужно перевезти девочку в Алматы в клинику, на дальнейшую реабилитацию. Нужен психолог для мамы и девочки. Направить в Алматы активисты просят, чтобы лично помочь пострадавшим.

Глава администрации города Байконур Константин Бусыгин сделал публикацию на официальной странице города ВКонтакте, где попросил байконурцев, а также жителей поселков Торетам и Акай сохранять спокойствие, не пытаться каким-либо образом воздействовать на правоохранительные структуры.

Эмоциональные действия могут помешать следствию; сотрудники правоохранительных органов возмущены произошедшим преступлением, как и мы с вами, нам нужно сейчас не давить на них психологически, не мешать вести следствие. Понимаю и вместе с вами разделяю возмущение и негодование в отношении насильника. Такие действия выводят преступника за грань понятий о добре и зле, в отношении него не может быть никакого снисхождения. Не сомневаюсь, что наши следователи обладают высокой квалификацией и смогут быстро расследовать это преступление и направить уголовное дело в суд. Преступник понесет заслуженную кару.

Возбуждено уголовное дело. Насильник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

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