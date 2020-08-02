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Помимо коронавируса Европа столкнулась с новой напастью

Из-за жары метеорологические службы объявили о повышенной опасности.

Фото : tourism-book.com2 августа 2020, 01:53

Европа помимо коронавируса столкнулась еще и с аномальной жарой, сообщает zakon.kz.

Температура воздуха во многих странах приблизилась к 40 градусам, передает Вести.Ru.

В ряде итальянских городов метеослужбы объявили о повышенной опасности из-за жары. Аналогичная угроза объявлена в десятках департаментов Франции.

В Бельгии зафиксирован самый высокий температурный рекорд с 1833 года, когда начались регулярные наблюдения за погодой.

Из-за жары метеорологические службы объявили о повышенной опасности. В Испании, Бельгии, Германии, Нидерландах горожане стараются как можно больше времени проводить на берегу водоемов, у фонтанов или уезжают на ближайшие пляжи.

В Великобритании столбики термометра зафиксировали 38 градусов выше нуля. И это самая жаркая температура в году, говорят синоптики. Люди также массово спасаются от солнца на пляжах при этом не соблюдая дистанции и без наличия защитных средств. Власти городов настоятельно рекомендуют оставаться дома.


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