Вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева задержали

Он подозревается в хищении бюджетных средств.

Сотрудниками Службы экономических расследований задержан вице-министр здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева, передает zakon.kz.

Согласно сообщению Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, Абишев задержан по подозрению в хищении бюджетных средств.

Проводятся следственные действия.

Отмечается, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению согласно ст.201 УПК РК.

Чиновник получил должность вице-министра в 2018 году. До этого Абишев занимал руководящие должности в РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения" МЗ РК с 2015 по 2018 годы.

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