Вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева задержали
Он подозревается в хищении бюджетных средств.
Фото : пресс-служба Минздрава РК2 августа 2020, 10:03
Сотрудниками Службы экономических расследований задержан вице-министр здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева, передает zakon.kz.
Согласно сообщению Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, Абишев задержан по подозрению в хищении бюджетных средств.
Проводятся следственные действия.
Отмечается, что данные досудебного расследования не подлежат разглашению согласно ст.201 УПК РК.
Чиновник получил должность вице-министра в 2018 году. До этого Абишев занимал руководящие должности в РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения" МЗ РК с 2015 по 2018 годы.
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