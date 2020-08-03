Карантинные ограничения продлены в Алматы

До 17 августа.

Главный государственный санитарный врача Алматы 1 августа подписал постановление о дальнейшем продолжении строгих ограничительных мер в городе, передает zakon.kz.

Согласно постановлению, с 00.00 часов 3 августа до 00.00 часов 17 августа акимату Алматы, Управлению городской мобильности города поручено:

приостановить работу городского и пригородного общественного транспорта в субботние, воскресные и праздничные выходные дни, в том числе регулярные автобусные, троллейбусные, пригородные железнодорожные сообщения и Метрополитен;

обеспечить 100% плановый выход с не более 50% заполняемостью салонов общественного транспорта в рабочие дни.

Сохраняется запрет на:

проведение собраний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе, согласно пп. 8 п. 3 настоящего постановления;

деятельность объектов культуры, музеев, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

деятельность детских оздоровительных лагерей, образовательных центров, детских кабинетов коррекции, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), мест детского досуга и дополнительного обучения; всех спортивных объектов (спортивные поля, комплексы, кружки, секции, бассейны и др.), за исключением спортивных баз, аккредитованных Национальным олимпийским комитетом;

Разрешена деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.). Допускается перепрофилирование указанных объектов под медицинские организации;

Ограничено перемещения лиц старше 65 лет;

Сохранится запрет на выезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан, в том числе радоновый источник) на любом виде транспорта. В выходные (суббота и воскресенье) национальные парки закрыты для посещений. Пешие прогулки разрешаются только в будние дни с соблюдением следующих правил: категорически запрещается проносить собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры; запрещение нахождения на территории парка группой более трех человек; соблюдение санитарных норм социального дистанцирования (носить маски и соблюдать расстояния между людьми).

Нельзя будет проводить экскурсионные, корпоративные, групповые выезды на природу, за исключением индивидуальных не более 3 человек или членов одной семьи.

Разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

Разрешено передвижения личного автотранспорта между регионами.

Остаются закрытыми ТРЦ, ТД, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек и стационарных объектов питания с летними террасами и отдельным входом.

Разрешена деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Допускается работа на вынос и доставку;

Запрещена деятельность крытых продовольственных и непродовольственных рынков;

Полный список запрещенной и разрешенной деятельности смотрите здесь.

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