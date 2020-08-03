В Казахстане горят леса и степи из-за жары

За 2 августа произошло 12 природных пожаров.

Из-за жары в Казахстане сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает zakon.kz.

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За 2 августа зарегистрировано 12 случаев: 8 загораний и 4 природных пожаров.

На контроле КЧС находятся 2 лесных пожара в Костанайской, Павлодарской​ областях и 3 степных загораний в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, - отметили в пресс-службе КЧС МВД РК.

Кроме того, за прошедшие сутки ликвидированы загорания сухой травы в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях.​ В указанных регионах общая площадь степных загораний составила 3537 га, из них значительные площади в Актюбинской области – 2000 га, Западно-Казахстанской области – 1394 га.​

В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС, добровольных пожарных формирований, лесных хозяйств, - добавили в ведомстве.

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