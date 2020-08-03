Цой о ситуации с коронавирусом: Пик прошел

На 3 августа зарегистрировано 92 662 случая заболевания коронавирусом, из них 67,5% выздоровели.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рапортовал о стабилизации ситуации с короновариусом в стране, передает zakon.kz.

Он напомнил, что на 3 августа зарегистрировано 92 662 случая заболевания коронавирусом, из них 67,5% выздоровели, или 62 511 человек.

Только за последние сутки 672 человека избавились от недуга и такие хорошие показатели медленно, но растут, - сказал он.

Наилучшая ситуация наблюдается в ЗКО, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской областях, и в столице.

Таким образом, мы можем с полной уверенностью сказать, что в Казахстане ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась. Да и вы, наверняка, сами это видите. Пик прошел и наша задача удержать позиции, завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения, - сказал министр.

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