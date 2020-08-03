Цой о ситуации с коронавирусом: Пик прошел
На 3 августа зарегистрировано 92 662 случая заболевания коронавирусом, из них 67,5% выздоровели.
Фото : кадр видео3 августа 2020, 11:14
На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рапортовал о стабилизации ситуации с короновариусом в стране, передает zakon.kz.
Он напомнил, что на 3 августа зарегистрировано 92 662 случая заболевания коронавирусом, из них 67,5% выздоровели, или 62 511 человек.
Только за последние сутки 672 человека избавились от недуга и такие хорошие показатели медленно, но растут, - сказал он.
Наилучшая ситуация наблюдается в ЗКО, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской областях, и в столице.
Таким образом, мы можем с полной уверенностью сказать, что в Казахстане ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась. Да и вы, наверняка, сами это видите. Пик прошел и наша задача удержать позиции, завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения, - сказал министр.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5034511-a65bc2bd23d88322f628c611e36247cb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...