Озвучена статистика по пневмонии за сутки в Казахстане

От коронавируса за сутки умерли 34 человека, от пневмонии - 21.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой озвучил статистику по случаям пневмонии за сутки в стране, передает zakon.kz.

За сутки 2 августа в стране выявлено 1069 подтвержденных случаев коронавируса и 798 ПЦР - не подтвержденных случаев пневмонии.

От коронавируса за сутки умерли 34 человека, от пневмонии - 21.

Всего от КВИ за время пандемии в Казахстане зарегистрировано 1058 летальных исходов.

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