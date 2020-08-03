Озвучена статистика по пневмонии за сутки в Казахстане
От коронавируса за сутки умерли 34 человека, от пневмонии - 21.
Фото : rus.azattyq-ruhy.kz3 августа 2020, 11:21
На брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой озвучил статистику по случаям пневмонии за сутки в стране, передает zakon.kz.
За сутки 2 августа в стране выявлено 1069 подтвержденных случаев коронавируса и 798 ПЦР - не подтвержденных случаев пневмонии.
От коронавируса за сутки умерли 34 человека, от пневмонии - 21.
Всего от КВИ за время пандемии в Казахстане зарегистрировано 1058 летальных исходов.
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