Россия не намерена открывать границы с Казахстаном до октября
Ситуация с открытием границ с бывшими республиками СССР остается непредсказуемой.
Фото : tourprom.ru3 августа 2020, 11:37
Россия намерена открыть границы с Казахстаном не раньше октября, а с другими странами СНГ ситуация остается непредсказуемой, передает zakon.kz.
Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор "Уральской ассоциации туризма" Михаил Мальцев. Ему об этом сообщили в авиакомпании Air Astana.
В компании Air Astana не планируют возобновлять перелеты в Астану и Алматы раньше октября, — поделился Мальцев. По его словам, открытие границ с другими странами СНГ предугадать невозможно.
По его словам Мальцева, ситуация с открытием границ с бывшими республиками СССР остается непредсказуемой.
Эксперт отметил, что в России сохранятся высокий спрос на перелеты в Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Армению. Также пользуются спросом перелеты в Грузию.
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