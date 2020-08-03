Цой ответил на мнение о "провальной работе" Минздрава
Мы овладели ситуацией - министр.
Фото : Скриншот видео3 августа 2020, 12:16
Алексей Цой считает, что были предприняты все возможные меры для борьбы с коронавирусом, сообщает zakon.kz.
У министра здравоохранения на брифинге поинтересовались, согласен ли он с утверждением, что Минздрав и в целом правительство Казахстана провалили работу по борьбе с коронавирусной инфекцией, несмотря на выделенные значительные финансовые ресурсы и наличие времени на подготовку к росту заболеваемости COVID-19, учитывая статистику заболеваемости КВИ до 1 августа и те проблемы в системе здравоохранения, которые пришлось решать чрезвычайными мерами? Глава ведомства не согласился с данной формулировкой.
Сама формулировка вопроса неправильная, однозначно. Реагирование было. Правительство впервые столкнулось с такой коронавирусной инфекцией, и вы видите, мы овладели ситуацией, мы реально снизили и заболеваемость, и смертность. Мы увеличили доступность - лекарства появились на рынке, понятно, может быть, не во всех местах, но в целом в большинстве случаев практически во всех организациях, больницах, аптеках, они появились, поэтому сейчас такого ажиотажа нет, и вы сами эту ситуацию видите, - сказал министр.
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