Цой ответил на вопрос о попытке скрыть реальную статистику по коронавирусу

Цифры сегодняшнего дня должны быть правильными, прозрачными отражали действительности.

Минздрав не стал объединять подтвержденные и не подтвержденные случаи COVID-19 до 1 августа 2020-го года, потому что это не поможет вылечить будущих пациентов. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе пресс-конференции журналисты спросили министра "почему Казахстан не стал объединять в общую статистику пневмонии до 1 августа", ведь есть пример Кыргызстана, который сделал это и объяснил населению эту статистику? И "не является ли это попыткой скрыть реальную картину распространения вируса?"

Алексей Цой, в свою очередь отметил, что в каждой стране свой учет заболеваемости и в Казахстане - это происходит посредством электронных систем. И очень сложно обучить врачей, когда они лечат пациентов новым кодам, тому, как их соотносить с заболеваниями.

Он также отметил, что Минздрав старается концентрироваться на новых случаях, а не разбираться в прошлых.

Нам нужны цифры для принятия будущих решений. Цифры сегодняшнего дня должны быть правильными, прозрачными отражали действительности. Нам нужно иметь цифры для будущего прогнозирования, и мы сделали акцент на том, чтобы перестроить систему. Если вы обратитесь к врачам, то они скажу, что на них колоссальная нагрузка в кодировании этой информации, чтобы мы могли вот так анализировать ситуацию. Если мы их еще загрузим, чтобы они смотрели ретроспективно, тем более ВОЗ нам рекомендует учитывать случаи с конкретного начала кодирования по формату новой кодировки, то нужно выбирать: либо лечить пациентов, либо заниматься выборкой данных. Тем более, что нам эти данные для будущей аналитики, непосредственно формата реагирования менее нужны, чем цифры которые мы получаем на сегодняшний день, - пояснил он.

Кроме того, министр заверил, что озвученные сегодня цифры – отвечают действительности. И именно они важны для правильного прогнозирования осенне-зимнего периода и дальнейшего лечения пациентов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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