Возобновится ли гонка вооружений: о перспективах СНВ-3 рассуждает эксперт

Он перечислил ряд факторов, которые осложняют переговорный процесс по продлению Договора СНВ-3.

В феврале 2021 года истекает срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который на сегодняшний день формально сдерживает стороны от новой гонки ядерного вооружения. О перспективах продления Договора СНВ-3 рассуждает эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Ерлан Мадиев, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, 2 августа в материале, опубликованном в известном американском издании Washington Post советник президента Д. Трампа по национальной безопасности Роберт ОБрайен заявил, что в Вашингтоне надеются достичь соглашения с Россией и Китаем по ядерным вооружениям.

Речь идет о судьбе Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истечет в феврале 2021 года. Это последний документ, регламентирующий взаимоотношения двух стран в сфере стратегического вооружения, который на сегодняшний день формально сдерживает стороны от новой гонки ядерного вооружения. В мае 2020 года США объявили о решении выйти из Договора по открытому небу. Также со стороны Вашингтоны были озвучены намеки о возможном возобновлении ядерных испытаний. На этом фоне в конце июня в Вене безуспешно прошли российско-американские переговоры по вопросам стратегической стабильности и контролю над вооружениями.Таким образом, перспективы продления Договора СНВ-3 с каждым месяцем становятся все более призрачными, - считает Ерлан Мадиев.

Попробуем разобраться в главных причинах сложившейся ситуации.

Во-первых, нужно понимать, что текущий тупик в переговорах сторон произошел на фоне более обширного кризиса в отношениях Вашингтона и Москвы. После украинского кризиса отношения двух держав скатились до самой, пожалуй, низкой точки за последние десятилетия. Безусловно, что данный негативный политический фон практически "парализует" любые двусторонние форматы между Америкой и Россией, снижая уровень доверия сторон друг другу. В условиях отсутствия минимального доверия, сторонам будет крайне сложно достигнуть компромисса.

Во-вторых, необходимо учитывать и внутриполитический контекст, прежде всего, со стороны США. Действующий президент Трамп на текущий момент озабочен своим переизбранием на ноябрьских выборах. И надо признать, на фоне "коронакризиса" шансы на успех Трампа с каждым днем уменьшаются. В этой ситуации действующая администрация в Вашингтоне занята решением более "насущных" проблем, и скорее всего, считает необходимым отложить столь сложный вопрос.

С другой стороны, демонстрация жесткой позиции в отношении Москвы также может помочь мобилизовать определенную электоральную поддержку.

И, наконец, в-третьих, это фактор Китая. С самого начала, когда Вашингтон начал выходить из двухсторонних соглашений с Россией, многие эксперты предположили, что конечной целью является Китай, и возможное, развертывание ракетно-ядерного арсенала в АТР для сдерживания Пекина. В этом контексте неслучайным кажется то, что выход США из основных "ядерных" договоров совпал по времени с резким обострением отношений с Пекином.

Вашингтон выдвигает в качестве одного из базовых условий продления СНВ-3 присоединение к нему Пекина. Официальный Пекин уже отказался присоединится к американо-российским переговорам, мотивировав это тем, что Вашингтон сам не выполняет его базовые условия, а также тем фактом, что Москва и Вашингтон должны существенно сократить свои ядерные арсеналы перед тем, как Пекин будет готов брать на себя какие-либо обязательства.

Очевидно, что Пекин в качестве "догоняющей" стороны не пойдет на ограничения. Более того, в КНР все больше слышатся голоса о том, что необходимо, наоборот, активно наращивать свой ядерный потенциал. Так, большой резонанс вызвала недавняя публикация главного редактора китайского издания "Хуанцю шибао" о том, что Китаю необходимо увеличить свой ядерный арсенал как минимум до 1000 ядерных боеголовок. Ожидать, что в условиях существующей огромной асимметрии в ядерном потенциале Пекин пойдет на какие-либо уступки, будет крайне наивным.

Вышеотмеченные факторы осложняют переговорный процесс по продлению СНВ-3. Как уже было сказано выше, времени на достижения прорыва остается все меньше, ведь кроме двухсторонних договоренностей также есть и внутригосударственные процедуры, которые необходимо реализовать для вступления договора в юридическую силу. Тупик в переговорах двух крупнейших ядерных держав подрывает без того, слабый режим нераспространения ОМУ, негативно влияя на эффективность его базовых документов, как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Очередная Обзорная конференция по ДНЯО должна пройти весной 2021 года, и многие эксперты уже отмечали, что в результате существующих разногласий, на ней навряд ли удастся договорится о чем-либо существенным и принять какой-либо итоговый документ. Проблемы в переговорах между двумя крупнейшими ядерными державами мира лишь усилят негативный фон в преддверии проведения одного из самых важных форумов, представляющий собой единственный механизм поддержания дееспособности ДНЯО, - подытожил Ерлан Мадиев.

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