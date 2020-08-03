Женщина пожелала смерти матери и ее детям из-за отсутствия масок

Пользователи Сети были шокированы высказываниями женщины перед маленькими детьми.

В американском штате Джорджия очевидцы сняли перепалку двух женщин, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов. Разъяренная покупательница отчитывала мать троих детей из-за того, что на них не было масок. В свою очередь молодая мама объяснила, что маленькие дети не должны носить маски.

На видео слышно, как неизвестная пожелала им смерти.

Я надеюсь, что вы все умрете, потому что вы собираетесь убить меня и моего мужа, - кричала женщина.

Пользователи Сети были шокированы высказываниями женщины перед маленькими детьми.

Позже мать детей рассказала об инциденте телеканалу CBS. По ее словам, женщина нападала на людей без масок. Большинство просто игнорировали ее. Она также отметила, что сотрудники супермаркета не настаивали на использовании масок.

В дверях стоял человек, который сказал: "Если у вас есть маска, пожалуйста, наденьте ее". Но он не сказал, что мы не можем войти, - рассказала она.

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