"Будет уят": Димаш Кудайберген отреагировал на мурал в Алматы

Певец хранил молчание больше месяца

В конце июня на стене одного из домов в центре Алматы появился мурал с изображением талантливейшего певца, обладателя диапазона в 6 октав Димаша Кудайбергена. Однако, сам музыкант только сейчас отреагировал на такой подарок от своих поклонников, передает zakon.kz.

Димаш объяснил, почему так долго молчал и ничего не говорил о мурале.

Есть такие великие сыны нашего народа, как, например, Димаш Кунаев, и было бы некрасиво кричать о своем рисунке, так как мы молодое поколение. Решил, что говорить о рисунке в честь меня будет уят и промолчал. Однако, в такое тяжелое для всех нас время, я решил поблагодарить автора этого мурала, ведь он проделал огромный труд. Желаю художникам процветания, пусть ваши картины прославят вас на весь мир, - написал Димаш Кудайберген в своем Instagram.

Певец сообщил, что искренне рад появлению мурала в свою честь и благодарен землякам, поклонникам его таланта за такой подарок.

Добавим, что мурал находится на стене дома в Алматы на пересечении улиц Сейфулина и Кабанбай батыра.

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