"Будет уят": Димаш Кудайберген отреагировал на мурал в Алматы
Певец хранил молчание больше месяца
В конце июня на стене одного из домов в центре Алматы появился мурал с изображением талантливейшего певца, обладателя диапазона в 6 октав Димаша Кудайбергена. Однако, сам музыкант только сейчас отреагировал на такой подарок от своих поклонников, передает zakon.kz.
Димаш объяснил, почему так долго молчал и ничего не говорил о мурале.
Есть такие великие сыны нашего народа, как, например, Димаш Кунаев, и было бы некрасиво кричать о своем рисунке, так как мы молодое поколение. Решил, что говорить о рисунке в честь меня будет уят и промолчал. Однако, в такое тяжелое для всех нас время, я решил поблагодарить автора этого мурала, ведь он проделал огромный труд. Желаю художникам процветания, пусть ваши картины прославят вас на весь мир, - написал Димаш Кудайберген в своем Instagram.
Певец сообщил, что искренне рад появлению мурала в свою честь и благодарен землякам, поклонникам его таланта за такой подарок.
Добавим, что мурал находится на стене дома в Алматы на пересечении улиц Сейфулина и Кабанбай батыра.
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Алматы қаласында Қабанбай батыр мен Сәкен Сейфуллин көшелері қиылысында осындай керемет мурал салыныпты. Жерлестердің сыйлығын көргенде жүрегіме жылулық орнап, іштей рахметімді айтқан болатынмын. Алайда, Димаш Қонаевтай ұлы тұлғаларымыз тұрғанда жас буын өкілі өзінің алып суреті жайлы жар салғаны ұят болар дедім де, үндемедім. Қазіргі таңда, осынша қиын жұмысқа еңбегі кеткен азаматтарға алғыс айтуды жөн көріп отырмын. Қадірлі суретшілер, қолдарыңыз дерт көрмесін, туындыларыңыз жер шарын шарлап, қазақтың атын биікке көтерсін. Және барша қолдаушыларыма шын жүректен алғыс білдіремін. Үлкен рахмет!
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