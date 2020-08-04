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Для школьников проведут уроки по киберкультуре и дыхательной гимнастике

А для всех учителей страны начаты курсы повышения квалификации по дистанционному обучению.

Фото : cdn.iz.ru4 августа 2020, 11:09

Мы ведем работу по изменению норм оценивания и методики преподавания, сообщил на заседании правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Нами подготовлены детальные пошаговые инструкции по форматам обучения. То есть при дистанционном обучении меняются принципы, технологии образовательного процесса. В этой связи нами ведется работа по изменению норм оценивания, методики преподавания и осуществления обратной связи, — сообщил Аймагамбетов.

По его словам, с июля месяца проводятся ежедневные вебинары с управлениями образования областей, районными, городскими отделами образования. По отдельному графику совещания в онлайн режиме проводят для 7 тыс. директоров, 12 тыс. заместителей директоров школ и 2 тыс. заведующих методическими кабинетами.

Для всех учителей страны начаты курсы повышения квалификации по дистанционному обучению, — добавил министр.

Он уточнил, что для родителей учащихся и самих учеников важно оказывать методическую поддержку.

По итогам 4 четверти мы в этом убедились, поэтому планируется проведение единых классных часов для детей: как учиться дома, киберкультура, основы гигиены, как учиться через интернет, важность дыхательной гимнастики и физических упражнений. День знаний планируется провести онлайн 1 сентября, — отметил Аймагамбетов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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