Почему в стране возник дефицит лекарств

Аптеки и дистрибьюторы делали запасы препаратов согласно сезонному потреблению и оказались не готовы к взрывному спросу.

Внесезонный скачок продаж цефазолина превысил прошлогодние показатели почти в шесть раз и обогнал традиционно высокий спрос "простудного" января практически вдвое. Подобная ситуация складывалась и по отношению к другим медпрепаратам. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками ranking.kz, сообщает zakon.kz.

В период пандемии казахстанцы жаловались на отсутствие в аптеках наиболее популярных у населения фармацевтических препаратов. Аптеки и дистрибьюторы делали запасы препаратов согласно сезонному потреблению и оказались не готовы к взрывному спросу. Так, к примеру, в одном из крупнейших мегаполисов страны, Алматы, в "карантинном" мае 2020 года суммарно по четырем наиболее востребованным препаратам — нимесулиду, цефазолину, аскорбиновой кислоте и парацетамолу (используются названия действующего вещества, при этом сами препараты могут выпускаться и продаваться под разными брендами) — к маю 2019 года наблюдался спад спроса на 36,3% в стоимостном и на 32,9% в количественном выражении.

Однако уже в июне 2020 года прирост спроса по этим же препаратам относительно аналогичного периода прошлого года в денежном выражении составил непрогнозируемые 267,2%, в количественном — 225,3%.

Сложность ситуации очевидна на примере парацетамола. В июне годовой рост продаж препарата под разными торговыми названиями в Алматы составил непредсказуемые 143% в деньгах и 116% в упаковках. При этом июнь — не сезон для этого препарата. Сезонный скачок спроса на парацетамол из года в год происходит в декабре, с учетом холодов и ежегодных эпидемий ОРВИ и гриппа. И однако в июне 2020 года рост к традиционно и оправданно высокому декабрьскому показателю составил аномальные 53% в натуральном и 86% в денежном выражении.

Еще более яркая картина наблюдается по антибиотикам. Например, популярный цефазолин — антибактериальный препарат системного действия — показал рост продаж в июне текущего года сразу на 336% в деньгах и 466% в упаковках к аналогичному периоду прошлого года. Более того, продажи в упаковках выросли почти в 2 раза к январю — месяцу, который в текущем году показал наибольшие объемы продаж.

На создание подобной ситуации на рынке повлиял как зафиксированный рост заболеваемости среди населения, связанный с COVID-19, так и стремление купить препараты заранее, без реальной на то необходимости. Так, после всплеска искусственного дефицита картина поменялась: теперь граждане предлагают друг другу медикаменты, приобретенные ранее про запас. Заметим: основное количество заболевших COVID-19 в РК пришлось именно на июль, то есть на период, когда искусственный дефицит лекарств пошел на спад. Если с 1 июня по 1 июля в стране появились 29,7 тысячи новых заболевших, то с 1 июля по 27 июля — уже 42,1 тысячи.

Справиться с волной искусственно созданного и опасного для населения ажиотажа аптекам и дистрибьюторам удалось лишь с помощью вмешательства властей. Для обеспечения повышенного спроса на рынке лекарственных препаратов, стабилизации цен и поставок медикаментов на частном рынке, а также оперативного решения вопроса снабжения стационарных объектов медикаментами, СИЗ, питанием, ремонта медтехники акиматом города Алматы создан Оперативный штаб по снабжению из числа работников акимата, ответственных за сферы торговли, предпринимательства, логистики, финансов и здравоохранения.

Акимат также создал Стабилизационный фонд по лекарственным средствам и изделиям медицинского назначения. На создание Стабфонда из местного бюджета выделено 10 млрд тг, из которых 5 млрд тг предусмотрено на бесперебойное обеспечение социально значимыми лекарственными препаратами частных аптечных сетей, а оставшиеся 5 млрд тг — на снабжение объектов стационарного лечения.

Аэропорт Алматы принимает регулярные поставки медикаментов из разных стран, в том числе России и Индии, которые организуют крупные фармкомпании страны. С 1 июля текущего года при содействии акимата фармацевтическими компаниями отгружено в аптеки более 4 млн шт. социально значимых препаратов, в том числе парацетамола — 958 тыс., цефтриаксона — 696 тыс., аспирина — 433 тыс., дексаметазона — 211 тыс., ибупрофена — 191 тыс., азитромицина — 192 тыс., меропенема — 126 тыс., левофлоксацина — 55 тыс., ингавирина — 167 тыс., и других лекарств, а также 53 тыс. термометров.

Для информирования и обработки заявок жителей Алматы о наличии лекарственных препаратов в аптеках города, а также запросов аптек о поставках лекарственных средств функционирует Горячая линия при центре предпринимательства QOLDAÝ. Если на пике, в начале июля, было зафиксировано 1,1 тысячи обращений, то 29 июля поступило 48 звонков и 26 письменных обращений.

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