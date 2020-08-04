Внесены изменения в правила выплаты 42 500 тенге

Изменения вступили в силу.

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 2 августа внесены изменения в Правила выплаты единовременной социальной помощи на случай потери дохода из-за ограничительных мероприятий, передает zakon.kz.

Так, пункт 2 Правил изложен в новой редакции, предусматривающей автоматическую выплату половины минимальной заработной платы за август тем, кому одобрены заявки на выплату 42 500 за июль:

"Единовременная выплата назначается один раз в 1,5-кратном размере минимальной заработной платы, устанавливаемой Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год, при условии полной потери дохода в период действия ограничительных мероприятий, введенных в июле и августе 2020 года. При этом единовременные выплаты, назначенные по состоянию на 3 августа 2020 года, автоматически пересчитываются и назначаются в размере, предусмотренном частью первой настоящего пункта".

Пункт 9 Правил изложен в следующей редакции:

заявление на назначение единовременной выплаты подается одним из следующих способов:

1) через веб-портал «Электронного правительства»;

2) через портал Enbek.kz;

3) через telegram-bot электронного правительства и aitu-bot портал 42500.enbek.kz лицами, указанными в подпунктах 2), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящих Правил;

4) мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня;

5) в проактивном формате для лиц, указанных в подпункте 5) пункта 3 настоящих Правил. В данном случае заявление на назначение социальной выплаты не требуется. Потенциальному заявителю отправляется СМС сообщение через мобильные средства сотовой связи для получения согласия на назначение единовременной выплаты.

Из нового:

Автоматически будут отклоняться информационной системой заявления тех, кто не относится к лицам, указанным в пункте 3 настоящих Правил (прим.: то есть, к категориям людей, попадающих под назначение выплаты). А также при наличии оснований, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил (то есть, те люди, которым не положена выплата 42 500). Также будет автоматически отклонено заявление на назначение единовременной выплаты, поданное работником, находящимся из-за карантина в отпуске без сохранения заработной платы, самостоятельно. Как ранее сообщал министр труда, заявление должен подать работодатель.

В пункте 18 добавлен момент, как подать на пересмотр решения об отказе работнику, если работодатель скончался.

"Для пересмотра принятых решений об отказе в назначении единовременной выплаты или об отклонении в приеме заявления лица, указанные в пункте 3, представляют заявление на пересмотр решений об отказе в назначении единовременной выплаты/об отклонении в приеме заявления на назначение единовременной выплаты в районные (городские) штабы.

За лиц, указанных в подпункте 1) пункта 3 (работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и т.д.) заявление на пересмотр решения представляется работодателем либо самостоятельно в случае смерти работодателя. Факт смерти работодателя устанавливается на основании сведений из информационных систем государственных органов. Заявления на пересмотр решения принимаются районными (городскими) штабами до 1 декабря 2020 года".

Полный текст правил можно прочитать здесь.

Изменения вступили в силу.

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