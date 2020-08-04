Пьяного пассажира сняли с рейса за отказ надеть маску

Он заплатит штраф.

Пассажира сняли с авиарейса сообщением "Атырау–Актау", сообщает zakon.kz.

В Линейное отделение полиции в аэропорту Атырау от представителя авиакомпании АО "Qazaq Air" поступило сообщение о том, что при посадке пассажиров на авиарейс сообщением "Атырау–Актау" находится правонарушитель, - рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

Как отметил Кобландин при проверке транспортные полицейские установили 60-летнего жителя Актобе, который не выполнял распоряжения командира и других членов экипажа, то есть категорический отказался надевать защитную маску. Тем самым нарушал требование карантина. Также пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось результатом проведенной экспертизы. Недисциплинированный пассажир был снят с вышеуказанного авиарейса.

В отношении правонарушителя составлены административных протокола по ст.440 ч.1 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения ) и ст.566 КоАП РК (Нарушение правил поведения на воздушном судне) и наложен административное взыскание в виде штрафа 8 МРП, - сообщил полковник полиции.

Также в отношении пассажира составлен административный протокол по ст.425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) и направлен в Атырауское отделенческое управление контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте.

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