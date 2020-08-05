На границе Казахстана и России произошло столкновение мигрантов с полицейскими

Столкновение мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области произошло без участия Росгвардии.

Толпы мигрантов из Узбекистана и Таджикистана атаковали сотрудников правоохранительных органов на границе Казахстана и России, передает zakon.kz.

Как сообщает telegram-канал Mash, Речь идет о приезжих, живущих последние месяцы на краю Самарской области.

Несколько сотен граждан Узбекистана и Таджикистана последние месяцы не могут покинуть Самарскую область. Они жили в палаточном лагере в степи.

Мигранты пытались уехать домой, но Казахстан закрыл границы из-за коронавируса. В итоге они попытались прорваться через пограничников.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, "стычка группы мигрантов с правоохранителями" произошла 3 августа, но была "очень быстро локализована" без вмешательства росгвардейцев.

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