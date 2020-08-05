В Караганде дети до смерти замучили котят

Они были подстрижены, местами вместе с кожей. Также мучители подожгли им гениталии.

Дети до смерти замучили двух котят в Караганде, сообщает zakon.kz.

Они увидели возле подвала многоэтажки троих котят, которые бегали в палисаднике. Поймали и начали мучить.

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Принесли из дома острые ножницы и стали постригать шерсть - в некоторых местах отрезали шерсть вместе с кожей. Кровь их не напугала. Потом они взяли спички и прижигали гениталии, чтоб они не размножались. А потом ушли домой. Кто-то из прохожих (или соседи) подобрали замученных котят и подбросили к подъезду, где живет один из волонтеров группы "Право на жизнь". Один котенок умер от ударов палками. А двоих повезли к ветеринару, - говорится в сообщении patriotkaragandy.

"Котят подкинули к подъезду, где живет наш волонтер. Они были подстрижены, местами вместе с кожей. Также мучители подожгли им гениталии", - рассказал волонтер группы "Право на жизнь" Андрей Жибер.

Еще один котенок тоже умер от травм – у него в месте ожогов скопилось большое количество опарышей, которые поедали заживо котенка. В шерсти обитали блохи, из-за чего котенок был обескровлен. Ему было больно ходить в туалет, поскольку их гениталии были частично сожжены.

Как оказалось, изначально были три котенка. Но одного дети убили палками. Есть свидетели. Они видели, но, к сожалению, остались в стороне и не предотвратили этот бесчеловечный поступок, - говорят волонтеры.

"Единственный котенок, который в итоге выжил, находится на лечении – у него обнаружены конъюктивит, блохи, многочисленные ожоги. Будет обращение в полицию, хотя ясно, что жестокие дети в силу юного возраста избегут ответственности. Но волонтеры хотят повлиять на их родителей. За поступки детей должны отвечать их родители. Мамы и папы должны объяснять своим детям, что животные не заслуживают жестокого обращения к ним", - отметил автор публикации.

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