Дополнительно 360 камер "Сергек" установят в Алматы

Работа начнется примерно в сентябре.

В этом году в Алматы установят дополнительные камеры "Сергек", передает zakon.kz.

Об этом во время онлайн-выступления сообщил начальник ДП Алматы Канат Таймерденов.

Преимущественно они будут установлены на полосах для общественного транспорта.

Глава алматинской полиции сообщил, что сейчас на общественном транспорте города для выявления нарушений на "выделенках" установлена система "Жолак". Она, по словам Таймерденова, приносит пользу.

И для большего дисциплинирования водителей города полиция намерена дополнительно установить 360 камер "Сергек" на полосах для движения общественного транспорта.

Работа начнется примерно в сентябре.

Пока в городе имеется 404 поста "Сергек".

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