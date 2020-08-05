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В Карагандинской области приостановили свидания в ИВС

И разрешили тренировки на льду.

Фото : vgr.by5 августа 2020, 11:20

Главный санврач Карагандинской области внес некоторые изменения в карантинные меры в регионе, передает zakon.kz.

Согласно постановлению от 4 августа, в регионе разрешили проводить учебно-тренировочные занятия на льду в спортивных объектах.

Также главный санврач региона запретил длительные и краткосрочные свидания в изоляторах временного содержания.


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