В Карагандинской области приостановили свидания в ИВС

И разрешили тренировки на льду.

Главный санврач Карагандинской области внес некоторые изменения в карантинные меры в регионе, передает zakon.kz.

Согласно постановлению от 4 августа, в регионе разрешили проводить учебно-тренировочные занятия на льду в спортивных объектах.

Также главный санврач региона запретил длительные и краткосрочные свидания в изоляторах временного содержания.

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