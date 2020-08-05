Почему в Казахстане подорожали продукты и товары, рассказали в Нацбанке

Рост цен можно связать с повышенным спросом на отдельные товары при ограниченном предложении.

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов объяснил, почему в Казахстане растут цены на различные товары и назвал ожидаемый уровень инфляции в нашей стране по итогам 2020 года, передает zakon.kz.

Не секрет, что в Казахстане с начала года рост инфляции ускорился. Только в июле годовая инфляция составила 7,1% по сравнению с 5,4% в декабре прошлого года. Одной из основных причин такого положения дел является рост цен на продукты питания и непродовольственные товары (бытовая химия).

По официальной статистике, больше всего подорожали крупы (40,4%), фрукты (23,1%), яйца (19,8%), а также мясо (12,9%). В то же время рост цен на непродовольственные товары и услуги остается умеренным – 5,4% и 3,2% соответственно.

Рост цен можно связать с повышенным спросом на отдельные товары при ограниченном предложении. В основном это произошло из-за нарушения цепочек поставок в условиях карантина, а также из-за роста стоимости импортной продукции на фоне ослабления тенге. Отмечу, что на инфляцию влияет резкий рост спроса на тот или иной товар. Усиление санитарных мер для борьбы с пандемией подстегнуло спрос на антисептики. Это сразу отразилось как на общих показателях инфляции, так и на подорожании группы моющих и чистящих средств (9,2%). По крупам хочу пояснить, что столь значительный вклад в инфляцию был обеспечен гречкой (рост цены на 67,9%), потребление в Казахстане которой за весь прошлый год составило 43,8 тысяч тонн, - сказал Акылжан Баймагамбетов.

По его словам, главной причиной сложившейся ситуации стало недостаточный объем производства продукции глубокой переработки, некачественное хранение и транспортировка, недобросовестная конкуренция.

К сожалению, на сегодня по целому ряду товаров сохраняется высокая зависимость от импорта и недостаточная насыщенность внутреннего рынка отечественными продуктами, для производства которых у нас есть необходимые климатические условия. Нам важно насытить потребительский рынок отечественным товаром. Это уменьшит зависимость от импорта. Например, за последние годы снизилась волатильность цен на свежие овощи благодаря увеличению площадей теплиц и валового сбора тепличных овощей в 1,5 раза. В итоге мы стали меньше импортировать эти товары, - заявил Баймагамбетов.

Зампред Нацбанка напомнил, что повышение продовольственной безопасности и снижение зависимости от импорта – одна из важнейших задач, поставленных Главой государства, и Правительство совместно с Нацбанком используют различные инструменты для выполнения данного поручения Президента.

В частности, целью программы «Экономика простых вещей», финансирование которой осуществляется через банки второго уровня с участием фондов под управлением Национального Банка, как раз и является повышение продовольственной безопасности и снижение импортозависимости. Программа направлена на стимулирование производства и переработки сельхозпродукции, развитие обрабатывающей промышленности для насыщения рынка товарами отечественного производства. Правительство объявило также работы по строительству оптово-распределительных центров. В дальнейшем данные меры ограничат рост цен на отдельные виды продовольствия и насытят рынки местными товарами. - заключил зампред финрегулятора.

Подготовил Альберт Ахметов

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