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На курортах Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19

Всего за весь период пандемии в Турции выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Фото : pronedra.ru5 августа 2020, 14:30

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что на турецких курортах резко выросло число случаев заражения коронавирусом. Об этом он написал в твиттере, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных, - написал он.

По словам чиновника, Турция должна приложить все возможные усилия, чтобы не допустить опасных последствий.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

За весь период пандемии в Турции выявлено более 234 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 5,7 тысячи человек скончались, выздоровели более 218 тысяч.


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