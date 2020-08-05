Мужчина, не веривший в КВИ, вылечился с 90% поражением легких

После выписки пациенту предстоит долгий период реабилитации, а также дальнейшее соблюдение карантинных мер.

Балхашские врачи вылечили пациента с 90 процентным поражением легких. Стоит отметить, что пациент не верил в существование коронавирусной инфекции и не соблюдал карантинные меры, то есть не носил маску, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс- службе акима г. Балхаш, пациент И. в возрасте 40 лет поступил 2 июля 2020 года в инфекционный госпиталь Центральной больницы города Балхаш в тяжелом состоянии. Из приемного покоя пациент был сразу переведен в отделение реанимации. Врачами отделения начата была интенсивная терапия. Пациенту проведено обследование: лабораторные и инструментальные методы исследования. По результатам компьютерной томографии легких установлена двухсторонняя пневмония вирусной этиологии, с площадью поражения легочной ткани 90%, 4 степень поражения. ПЦР анализ показал положительный результат.

В связи с прогрессирующей дыхательной недостаточностью и тяжестью состояния, пациент был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На аппарате ИВЛ мужчина находился 14 дней. Пациенту была проведена повторная компьютерная томография легких, которая показала положительную динамику с уменьшением процесса поражения легких до 75%. При положительной динамике улучшения состояния пациент был экстубирован и снят с аппарата ИВЛ, и еще 5 дней пациент находился на не инвазивном ИВЛ (кислородная маска). В динамике при повторном КТ-исследовании легких, показало регресс поражения легких до 50 % поражения, после пациента из отделения реанимации переведен в отделение. При повторном взятии анализа ПЦР показал отрицательный результат. 25 июля 2020 года пациент был выписан на дальнейшее амбулаторное лечение с рекомендациями, – сообщили в пресс-службе акима г. Балхаш.

В ведомстве дополнили, что за все время нахождения в госпитале, пациент получал антикоагулянтную противовирусную, антибактериальную терапию согласно клиническому протоколу диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденному приказом МЗ РК.

После выписки пациенту предстоит долгий период реабилитации, а также дальнейшее соблюдение карантинных мер. Пациент в разговоре признался медицинским работникам, что не верил в существование коронавирусной инфекции и не соблюдал карантинные меры, то есть не носил маску, – отметили в пресс-службе акима.

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