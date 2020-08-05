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В Казахстане появился новый праздник

День Абая – 10 августа.

Фото : almaty.tv5 августа 2020, 17:05

На сайте премьер-министра опубликовано постановление Правительства РК от 4 августа 2020 года №495 О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан", передает zakon.kz.

Приводим текст постановления.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года "О праздниках в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 53, ст. 343) следующее дополнение:

перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением:

дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:

"22-1. День Абая – 10 августа".

2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года в Восточном Казахстане. В этом году исполняется 175 лет со дня его рождения.


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