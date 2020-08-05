Сотрудник акимата без маски проверял автобусы на соблюдение саннорм в Петропавловске

Начаты следственные мероприятия.

В Петропавловске сотрудник акимата занимался проверкой общественного транспорта на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм без маски, сообщает zakon.kz.

В социальной сети Instagram североказахстанец пожаловался на проверяющего-нарушителя. Основа жалобы заключалась в том, что проверяющий в ходе осмотра, сам не соблюдал карантинные меры.

Как сообщила пресс-секретарь регионального департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Северо-Казахстанской области Екатерина Белоусова, начаты следственные мероприятия.

Материалы по данному нарушению будут собираться сотрудниками департамента полиции, затем направляются в ДККБТУ. Мы пока поставили в известность полицию. Сейчас начнутся следственные работы, - сказала 7152.kz Белоусова.

Напомним, плановые рейдовые мероприятия проводятся с 4 по 31 августа городским отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, региональным департаментом полиции и ассоциацией перевозчиков "СКО Автотранспортный союз".

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