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В Урджаре женщина украла три ковра соседки с забора

Возбуждено уголовное дело.

Фото : Pixabay5 августа 2020, 18:25

В Урдаже у женщины похитили три ковра, которые висели на заборе дома, передает zakon.kz.

По информации ДП ВКО, в дежурную часть Урджарского районного отдела полиции с заявлением обратилась местная жительница. По ее словам, неизвестный путем свободного доступа пока ее не было дома, тайно похитил три ковра, которые висели на заборе дома.

Сотрудники отдела криминальной полиции установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказалась 51-летняя жительница село Урджар. Женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенное имущество возвращено потерпевшей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 188 части 1 УК РК (Кража).


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