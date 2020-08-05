Более 43 тысяч казахстанцев вышли на пенсию с начала года

Заявление на назначение пенсионных выплат по возрасту подается за 10 дней до наступления пенсионного возраста во фронт-офисы госкорпорации "Правительство для граждан".

За 7 месяцев текущего года 43 453 казахстанца подали заявление на назначение пенсии по возрасту. К слову, за этот же период прошлого года на пенсию вышло более 41 тысячи пожилых людей, сообщает zakon.kz.

Среди вышедших на заслуженный отдых больше всего жителей Алматинской (более 5 тысяч), Туркестанской (более 4,5 тысяч) и Восточно-Казахстанской (более 3,8 тысяч) областей. Меньше всего за 7 месяцев на пенсию вышло жителей Атырауской области – всего 1 295 человек.

Напомним, что заявление на назначение пенсионных выплат по возрасту подается за 10 дней до наступления пенсионного возраста во фронт-офисы госкорпорации "Правительство для граждан". Для этого необходимо предварительно забронировать очередь в ЦОН на портале egov.kz или посредством телеграм-бота eGovKzBot2.0.

Также в целях недопущения распространения коронавируса госкорпорация рассмотрела возможность подачи заявления на назначение пенсии удаленно, путем подачи электронного обращения на портале eGov.kz

Так, для того, чтобы подать заявку гражданину необходимо авторизоваться на портале egov.kz посредством электронно-цифровой подписи. Далее выбрать сервис "Электронные обращения" и заказать услугу онлайн. После чего заполнить личную информацию, включая почтовый адрес, телефон, наименование услуги и т.д.

Также необходимо загрузить отсканированные копии документов (узнать нужный перечень можно в контакт-центре 1414 или в разделе "Стандарты государственных услуг" на сайте gov4c.kz), в том числе заявление с личной подписью услугополучателя. В графе "Кому?" - указать Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

В завершении заявку нужно подписать ЭЦП.

При возникновении вопросов работники госкорпорации свяжутся с гражданином по номеру указанного телефона.

Ответ о результате госуслуги отобразится в личном кабинете услугополучателя.

Необходимо отметить, что базовая пенсионная выплата и пенсионные выплаты с ЕНПФ подаются композитно одним заявлением.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!