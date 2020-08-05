Сагинтаев рассказал для чего нужно контролировать бессимптомных

Он также напомнил, что в стационары бесплатно могут быть размещены не имеющие условия для самоизоляции.

Фото : Кадр из видео

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев объяснил почему бессимптомным носителям нужно регистрироваться, передает zakon.kz. Вместо того чтобы дома сидеть, мы видим факты, когда наши пациенты, которые должны быть изолированы дома, не сидят дома. Был факт такой, что один из болеющих, сказал, что находится на рабочем месте. Понимаю, что семью нужно кормить, заработная плата и так далее. Но факт того, что больной, который имеет положительный результат, находится на рабочем месте, тем самым начинает по пути на работу, обратно и на самой работе распространять эту инфекцию. Чтобы предотвратить такие факты, главгоссанврач выпустил постановление - если пациент нарушил, то он будет помещен в карантинный стационар в виде наказания. Он еще должен будет заплатить штраф. Если в последствие выяснится, что этот человек, выходя за пределы своего дома, каким-то образом заразил других людей, тогда наступает уже уголовная ответственность, - сказал аким. Он напомнил, что при отсутствии условий для самоизоляции у бессимптомных носителей коронавируса, есть возможность для размещения в стационарах бесплатно. За эти дни восемь человек мы разместили в эти карантинные стационары для бессимптомных и легкой степени тяжести пациентов. Кроме того, если у таких больных нет дома условия для самоизоляции, тогда мы тоже можем их принять и это бесплатно. С питанием, проживанием и врачебным наблюдением, - заключил Сагинтаев.

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