Как будут утилизировать медотходы ковидных учереждений в Алматы 

При каждой ковидной клиники поставят автономную станцию.

Как будут утилизировать медотходы, также об очистки сточных вод ковидных учреждений рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время прямого эфира на телеканале "Алматы", сообщает zakon.kz.

Как сказал аким эти вопросы будут решаться системно.

Если вы хотите знать эпидемиологическую ситуацию сходите на городские стоки, - сказал он.

По словам акима, было принято решение при каждой ковидной больнице первого и второго эшелона провести автономное обеззараживание. Были приглашены специалисты. Тоже самое касается и утилизация медотходов.

Сегодня все отходы которые выходят за пределы медицинских организаций забирают подрядные организации.

По идее они должны их полностью утилизировать. Насколько это осуществляется другой вопрос. По этому мы приняли решение при каждой ковидной клиники поставить автономную станцию по утилизации медицинских отходов, чтобы по всему городу инфекционные отходы не гуляли. Также будут проходить определенные этапы. Все изделия будут проходить через вакуумирование и шредер, потом уже в чистом виде все отходы класса Б и В, уже переходят в класс А. И практически становятся бытовым отходом, упоковываются и уже вывозятся на полигон, - сказал Сагинтаев.

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