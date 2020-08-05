В Алматы камеры будут следить за масочным режимом

Один автобусный маршрут уже работает в пилотном режиме.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как в городе проходит мониторинг масочного режима, передает zakon.kz.

Градоначальник отметил, что кроме мониторинговых групп, билбордов, наклеек на разных местах, за масочный режим будут отвечать и камеры в общественном транспорте.

Уже в пилотном режиме начали один маршрут отрабатывать. Внутри автобуса стоит камера. Он следит есть ли маска и правильно ли она надета. Эти данные поступают в ситуационный центр, оттуда звонок поступает водителя, он может не заметить, ему говорят, что в салоне есть пассажир, который не соблюдает масочный режим. Он должен остановиться, объяснить, чтобы этот пассажир надел маску или покинул автобус, - заявил аким.

Сагинтаев отметил, что через теплочувствительные приборы будут выявлять скопления людей.

Мы смотрим где есть массовые скопления людей - тоже такой тепловой режим определяется. Отсюда сразу уже можно понять, какие меры необходимо принимать, почему там скопления. Если это будет недостаток автобусов, то тогда мы будем увеличивать количество автобусов на том или ином маршруте. Цифровые технологии были очень важны, - сказал аким.

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