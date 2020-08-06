Как в Казахстане возобновляют плановое лечение

Отделения онкологии и инсульт-центра продолжали работу в штатном режиме, несмотря на карантин.

В Казахстане возобновляют плановое лечение. Это касается и приемов в поликлиниках узкими специалистами, и плановых операций, передает zakon.kz со ссылкой на "Первый канал "Евразия".

Пенсионерка Анна Бойко, уже переболевшая коронавирусом, рассказала, что боли в груди продолжают беспокоить уже почти полгода. Женщина говорит, что ее "футболят": направляют из одной поликлинику в другую, то специалист в отпуске, то просят прийти после окончания карантина.

Ну, а мы что должны делать? Я должна ждать, когда кончится коронавирус? Может, это будет только следующий год. И что мне тогда делать? Я хочу, чтоб хоть какой-то врач принял. Эндокринолог не принимает, маммолог не принимает. Что делать?, - вопрошает Бойко

Не знает, что делать и инвалид III группы Жанар Ермагамбетова. К регулярным приступам эпилепсии девушка уже привыкла. Переживает за 5-летнего сына, у которого порок сердца и аутизм. Ребенку необходима реабилитация 2 раза в год. Первая должна была пройти еще в марте.

На данный момент я не могу пройти реабилитацию с сыном. 2 раза пытались попасть в РДЦ. Я ребенка своего мучила, анализы сдавала. Потом нам заведующая и терапевт сообщает, что с поликлиники только 7 человек взяли, - рассказала Ермагамбетова.

В начале весны многопрофильная больница, состоящая из инсульт-центра, инфекционного отделения и онкологии, принимала первых заболевших коронавирусом в столице. Тогда отделение было рассчитано на 375 коек. Недавно для пациентов с COVID-19 построили дополнительное здание на 750 мест. В-общем, 1 тысяча 125. Месяц назад они все были заняты. Сейчас только на 1/3.

У нас 140 коек инфекционных было до пандемии. Они остались на той же базе, принимали инфекционных больных не коронавирусом, то есть кишечные и другие инфекции, - заявил главврач многопрофильного медцентра Мухтар Толеутаев.

Отделения онкологии и инсульт-центра продолжали работу в штатном режиме, несмотря на карантин. Одно изменение: те, кому положены бесплатные лекарства, теперь получают их на дому. Что касается поликлиник, точной даты возобновления работы, как раньше, в Министерстве сказать не могут. Все зависит от эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе. Например, в столице показатели пошли на спад.

Ряд медучреждений в ряде регионов, не везде, уже эта работа началась. В некоторых регионах, больницах с середины июля. Некоторые в конце июля. С 1 августа в большинстве, - сообщил официальный представитель Минздрава Багдат Кожахметов.

На сегодня возобновили плановую госпитализацию в 9 регионах: в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях, также в столице и Шымкенте. При отказе в плановом лечении или госпитализации Минздрав просит жителей этих регионов обратиться в службу iKOMEK или в местное Управление здравоохранения.

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