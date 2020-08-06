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Невесту снимали на видео за мгновение до взрыва в Бейруте

Спокойная и праздничная обстановка мгновенно сменилась хаосом.

Фото : скриншот видео6 августа 2020, 09:21

В Сети опубликовали видео подготовки к свадьбе в Бейруте за несколько мгновений до взрыва, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Невеста Исраа Себлани позировала для видеосъемки в центре городской площади в длинном белом платье.

Буквально через несколько секунд после выстрела раздается громкий взрыв, который выбил окна в зданиях. Невесту быстро увели в безопасное место. После взрыва свадебный фотограф Махмуд Накиб показал, что стало с площадью.

По последним данным в результате взрыва в Бейруте погибли 135 человек, более пяти тысяч ранены.

По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек. Правительство распорядилось о домашнем аресте нескольких чиновников бейрутского порта.


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