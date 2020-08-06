"Умные" камеры в автобусах выявили нарушителей карантина в Алматы
Тестирование продолжается.
Фото : Pixabay6 августа 2020, 09:33
В Алматы за первые три дня с помощью "умных" камер в автобусах выявили нарушителей санитарной безопасности. Об этом сообщил аким Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.
Пилотный проект по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте. За первые три дня с помощью "умных" камер в автобусах выявили нарушения социальной дистанции, 52 человека без масок, 89 - надели неправильно, - написал он в Instagram.
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Тестирование продолжается.
5 августа аким поблагодарил алматинцев за ношение масок.
Сегодня большинство людей носят маски на улицах и соблюдают социальную дистанцию. Есть определенные моменты когда есть нарушения, но большинство уже по другому относятся. Всегда нужно помнить, что вирус никуда не исчез. Я хочу пожелать всем здоровья, берегите себя, - сказал он во время прямого эфира на телеканале "Алматы".
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